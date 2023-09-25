На Украине сообщили о пятой серии взрывов и пожаре в Одессе «Общественное»: пятая серия взрывов прозвучала в Одессе и вторая в Кривом Роге

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятая за ночь серия взрывов прозвучала в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное», Также, по его данным, вторая серия взрывов была слышна в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

В Одессе снова слышны взрывы. <...> В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы, — говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь издание «Зеркало недели» отметило, что в Одессе произошел пожар, огнем охвачено здание.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно о двух сериях взрывов в Одессе.

23 сентября СМИ также сообщали о взрыве в Одессе. Воздушная тревога тогда была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Позднее было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань-2» по объекту. На распространившихся кадрах видно, что силы противовоздушной обороны Украины попытались сбить дрон, однако безрезультатно.