Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе Телеканал «Общественное» сообщил, что в Одессе прогремела серия взрывов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Несколько взрывов прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное». В регионе объявлена воздушная тревога.

В Одессе раздался взрыв, — говорится в сообщении телеканала.

Через некоторое время поступило новое сообщение, в котором говорится о том, что в городе прозвучал еще один взрыв.

В свою очередь онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации сообщает, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

23 сентября СМИ также сообщали о взрыве в Одессе. Воздушная тревога тогда была объявлена в Одесской и Николаевсокй областях.

Также сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Позднее было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань-2» по объекту. На распространившихся кадрах видно, что силы противовоздушной обороны Украины попытались сбить дрон, однако безрезультатно.

Ранее стало известно о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).