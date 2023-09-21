Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Киевской области Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Киевской области Украины прогремела серия взрывов, об этом сообщает издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводятся.

Чуть ранее стало известно, что в Киеве и Киевской области, как и почти по всей Украине, была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, тревожные сигналы не звучат только в Волынской. Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях страны. Воздушная тревога на Украине была объявлена в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).

Накануне днем стало известно, что несколько взрывов прогремело в Херсоне, находящемся под контролем Киева. Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о мощных взрывах в городе Кременчуге Полтавской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены включились в ночь на 20 сентября.

Также сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Позднее было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань» по объекту.

Днем 18 сентября воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупредили граждан об угрозе применения баллистического оружия.