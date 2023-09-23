СМИ сообщили о взрыве в Одессе «Зеркало недели»: в заливе у Одессы прозвучал взрыв

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрыв прогремел в заливе у Одессы, сообщает украинское издание «Зеркало недели», Другие подробности случившегося не приводятся.

Также, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской области Украины объявлена воздушная тревога. Тревожные сирены звучат и в Николаевской области страны.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли на окраинах Днепропетровска. В области объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Также стало известно, что несколько взрывов прозвучало в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на всей территории страны утром 21 сентября была объявлена воздушная тревога. Также серия взрывов прогремела в городе Хмельницком.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).