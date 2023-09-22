Взрывы слышны на окраинах Днепропетровска «Зеркало недели» сообщило о взрывах на окраинах Днепропетровска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли на окраинах Днепропетровска на Украине, сообщает издание «Зеркало недели». В области объявлена воздушная тревога. Издание добавило, что взрывы также прогремели в Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют об объявлении воздушной тревоги также в Николаевской, Харьковской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Подробностей не приводится.

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