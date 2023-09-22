Развожаев: ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Развожаев призвал жителей города не прикасаться к подобным элементам, а также не осуществлять фото- и видео съемку.

По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112, — написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев ранее сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным авторов канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.