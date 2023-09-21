«РВ» сообщила о «самой массовой» атаке беспилотников на Крым «Военкоры Русской Весны»: произошла самая массовая атака беспилотников на Крым

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщил, что в ночь на 21 сентября в Крыму произошла самая массовая с начала СВО атака беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, взрывы на полуострове гремят на протяжении 1,5 часа. Минобороны России информацию не комментировало.

Самая массовая атака на Крым: армия России сбила уже немало БПЛА. Взрывы в Крыму с перерывами гремят уже почти полтора часа, противовоздушные бои ПВО слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе. Очевидцы не припомнят такой интенсивности и продолжительности налета, — говорится в сообщении.

По мнению авторов публикации, своими действиями нападающие намереваются перегрузить российские средства ПВО. Как сообщает «РВ», после этого у них появится возможность ударить по аэродромам.

Ранее военкоры сообщили о том, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крым и Севастополь. По их данным, российские силы в настоящее время занимаются отражением атаки. Минобороны России информацию не комментировало.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. Вечером 17 сентября территория полуострова Крым была вновь атакована. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника.