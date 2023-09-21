Минобороны сообщило об отражении массовой атаки беспилотников на Россию Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 19 БПЛА ВСУ над Черным морем и Крымом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные отразили массовую атаку беспилотными летательными аппаратами ВСУ по объектам на территории РФ, сообщает Министерство обороны. Инцидент произошел в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным автором канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.