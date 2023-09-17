Два украинских дрона попытались атаковать Крым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать территорию Крыма, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, вражеские дроны были уничтожены у побережья республики.

17 сентября около 01:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым, — говорится в заявлении.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой в районе городского округа Истра ПВО сбила беспилотный летающий аппарат. Он подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ ранее заявили, что утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для нападения на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Однако морякам удалось поразить цели с помощью штатного вооружения судна. Украинская армия также использовала беспилотники самолетного типа для совершения террористической атаки на территорию Крыма.