Собянин: ПВО отразила атаку беспилотника на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Над Москвой в районе городского округа Истра ПВО сбила беспилотный летающий аппарат, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — написал Собянин.

Днем российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Инцидент произошел в 13:00, сбитый БПЛА был самолетного типа.

Ранее в пресс-службе военного ведомства сообщили, что в ночь на субботу, 16 сентября, украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях. Дроны были уничтожены силами ПВО.

В Минобороны России ранее также сообщили об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.