Над Белгородской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Инцидент произошел в 13:00, сбитый БПЛА был самолетного типа.

16 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе военного ведомства сообщили, что в ночь на субботу, 16 сентября, украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях. Дроны были уничтожены силами ПВО.

До этого стало известно об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.

Кроме того, пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщала, что за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 35 раз. В результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести получил житель Петровского района Донецка.