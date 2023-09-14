Российская армия уничтожила беспилотный катер ВСУ в Черном море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилоты морской авиации Черноморского флота России успешно поразили беспилотный катер Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Морской дрон был обнаружен в акватории Черного моря.

[В четверг], 14 сентября, в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее заявили, что утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для нападения на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Однако морякам удалось поразить цели с помощью штатного вооружения судна.

Украинская армия также использовала беспилотники самолетного типа для совершения террористической атаки по российским объектам на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 11 дронов противника. Также налет беспилотников ВСУ был отражен в Брянской области. Как и в случае с Крымом, БПЛА были сбиты с помощью систем ПВО.