Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак был ранен мирный житель в Петровском районе города.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины, в Петровском районе Донецка, — говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждены четыре жилых дома в Никитовском районе Горловки, объекты инфраструктуры не пострадали. Всего украинские войска выпустили 105 боеприпасов.

14 сентября российский спецназ «Осман» уничтожил с помощью беспилотника минометный расчет ВСУ у Работино. В тот же день российские военные ликвидировали пехоту украинской армии и американскую боевую машину пехоты Bradley.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.