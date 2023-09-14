В ЛНР сообщили о срыве попытки наступления ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.

В районе населенного пункта Новоселовское был выявлен факт сосредоточения ударной группировки для штурма наших позиций. Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно, — сказал Марочко.

Ранее он заявил, что украинские военные готовятся к строительным работам вблизи населенного пункта Сеньково на Купянском направлении в зоне СВО. Марочко добавил, что к месту свозятся мостоукладчики, установки для дистанционного разминирования территории, а также танковые минные тралы.

До этого он сообщал, что на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО растет напряжение между двумя украинскими боевыми подразделения. В этом утверждении он сослался на данные разведки. По его словам, на указанном направлении произошел раскол между ВСУ и «Азовом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).