Российский спецназ уничтожил минометный расчет ВСУ у Работино РИА Новости: спецназ «Осман» поразил дроном минометный расчет ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

Российский спецназ «Осман» уничтожил с помощью беспилотника минометный расчет ВСУ у Работино на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на солдат ВС РФ. В тот же день российские военные ликвидировали пехоту украинской армии и американскую боевую машину пехоты Bradley.

Дроны от «первого лица» (FPV) мы стали активно применять в данном конфликте. Цели — техника, легкобронированная пока. Тяжелую пока не поразили, ну и пехота, — сказал боец с позывным Мастер.

Он отметил, что ВСУ активно используют средства радиоэлектронной борьбы, но ВС РФ успешно обходят эту защиту и наносят удары дронами.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.

До этого он заявил, что украинские военные готовятся к строительным работам вблизи населенного пункта Сеньково на Купянском направлении в зоне СВО. Марочко добавил, что к месту свозятся мостоукладчики, установки для дистанционного разминирования территории, а также танковые минные тралы.