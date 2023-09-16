ПВО сбила украинские БПЛА над Калужской и Тверской областями

Фото: МО Украины

В ночь на субботу украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Дроны были уничтожены силами ПВО.

6 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей, — говорится в заявлении Министерства обороны.

В Минобороны России ранее также сообщили об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие начали применять отечественные FPV-дроны «Упырь» в зоне проведения специальной военной операции. По словам представителей компании — производителя БПЛА, его используют на Донецком направлении. Благодаря «Упырю» отряды ВСУ отступили со своих позиций. Отмечается, что дроны собираются на средства, присылаемые неравнодушными россиянами.