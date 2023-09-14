Отличившийся результативностью дрон «Упырь» впервые применили под Донецком

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FPV-дрон «Упырь» впервые применили на Донецком направлении в зоне СВО, сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя. Ранее беспилотник использовался на других участках фронта, где показал свою крайне высокую результативность. Так, на одном из направлений благодаря «Упырю» ВСУ были вынуждены отвести подразделения.

Теперь наши дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап Вооруженных сил Украины. По той информации, которую мы получаем от подразделений, применяющих нашу технику, использование FPV-дронов заставляют противника отводить военную технику на более далекие позиции, — рассказал источник.

В настоящий момент предприятие производит от 300 до 400 дронов в месяц. БПЛА собираются на средства, присылаемые россиянами.

В целом у одного подразделения расход — три-четыре дрона в день, когда происходит позиционная война, без активных действий. Все, что мы сейчас отправляем в подразделения, — за счет средств, которые присылают нам граждане России, — добавил собеседник агентства.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения катера ВСУ дроном «Упырь». После удара ВС РФ другие катера противника быстро покинули акваторию.