В Черном море уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять безэкипажных кораблей Вооруженных сил Украины уничтожены в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России. Пресечь атаку ВСУ удалось экипажу патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов».

14 сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, 11 вражеских дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны.

Недавно 11 сентября в небе над Белгородской областью была пресечена очередная попытка атаки на объекты инфраструктуры со стороны ВСУ. В результате дежурным средствам ПВО удалось сбить два беспилотных аппарата.

10 сентября глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Один из обломков дрона упал на территорию частного домовладения.