Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, 11 вражеских дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны.

Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли четвертую за ночь попытку атаки на Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.

До этого Минобороны России сообщало о еще трех атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. БПЛА были ликвидированы системами ПВО. Кроме этого, дроны ВСУ совершили налет на Белгородскую область.

13 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. Всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя.