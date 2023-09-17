Украинские беспилотники второй раз за ночь попытались атаковать Крым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины второй раз за ночь попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Вражеские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

С 01:45 до 02:20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, — говорится в заявлении.

Первая атака украинских БПЛА на Крым произошла 17 сентября в 01:15 по московскому времени. Российские системы противовоздушной обороны смогли уничтожить дроны ВСУ у западного побережья республики, говорилось в пресс-службе в Минобороны РФ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что над Москвой в районе городского округа Истра ПВО сбила беспилотный летающий аппарат. Он подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли четвертую за ночь попытку атаки на Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.