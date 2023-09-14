Четвертую за ночь атаку дронов ВСУ отразили в небе над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины предприняли четвертую за ночь попытку атаки на Брянскую область, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. Налет вражеских беспилотников вновь отразили силы противовоздушной обороны.

14 сентября около 00.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — сказано в сообщении.

До этого Минобороны России сообщало о еще трех атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. БПЛА были ликвидированы системами ПВО. Кроме этого, дроны ВСУ совершили налет на Белгородскую область.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что Министерство обороны отражало атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находился на месте инцидента. Также военные пытались сбить беспилотники из стрелкового оружия. Для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов.