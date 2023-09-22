В российском регионе ПВО отразила ракетный удар ВСУ Рогов: в Токмаке Запорожской области система ПВО отразила ракетный удар ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Данные о погибших не поступали.

В городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооруженных сил РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала, — написал Рогов.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили ракету по Токмаку, сообщил источник в оперативных службах региона. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщил об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Ранее Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. В ведомстве уточнили, что в результате удара ВСУ пропал без вести один военный. Кроме этого, было повреждено здание Черноморского флота.