Минобороны России: силы ПВО сбили пять ракет ВСУ над Севастополем

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских ракет в небе над Севастополем, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в результате удара было повреждено историческое здание Черноморского флота.

Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, — рассказали в Минобороны.

О ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил днем 22 сентября. Он уточнил, что один из осколков был обнаружен возле театра Луначарского. Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки по городу. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спустя некоторое время Развожаев объявил об отмене ракетной и авиационной опасности в Севастополе.

По данным Telegram-каналов «112» и «Военный обозреватель», в результате удара также пострадали шестеро человек. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.