В Севастополе прозвучал сигнал ракетной опасности Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о риске новой ракетной атаки

Существует риск новой ракетной атаки по городу Севастополь, предупредил местных жителей губернатор региона Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал.

Внимание всем! Возможна еще одна атака, — написал Развозжаев.

Он призвал жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Развожаев подчеркнул, что находящимся рядом со штабом флота при звуках сирены, необходимо проследовать в укрытия. Сотрудники правоохранительных органов также призвали местных жителей покинуть центральные улицы города.

Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Развожаев отметил, что спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания на территории штаба Черноморского флота. Продолжается наращивание сил и средств, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Развожаев уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма на территории объекта. Информация о пострадавших пока уточняется.