Развожаев объявил об отмене ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Ракетная и авиационная опасность в Севастополе была отменена, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. При этом он призвал горожан и гостей Севастополя воздержаться от въезда в центральную часть города. В настоящее время дороги в центре остаются перекрытыми, проходит ряд специальных мероприятий.

Отбой ракетной и авиационной опасности. Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать, — написал Развожаев.

Сигнал ракетной опасности в Севастополе прозвучал примерно в 13:55 по московскому времени. Губернатор отметил, что он был объявлен из-за риска новой ракетной атаки. Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота, один из осколков ракеты был обнаружен у театра Луначарского. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, аэромобильная группировка приведена в режим готовности.

По неподтвержденным данным, в результате удара украинских военных по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадали шесть человек. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию. Предполагается, что удары наносились истребителями Су-24М ВСУ с применением англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.