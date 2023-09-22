Появилось видео с места ракетного удара по штабу Черноморского флота

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видеокадры с места удара ракетой по штабу Черноморского флота России в Севастополе. На кадрах видно, как из здания валит густой дым, слышны сирены автомобилей скорой помощи. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

По данным корреспондента ТАСС, обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых.

О ракетной атаке Вооруженных сил Украины на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев днем 22 сентября. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Глава Севастополя призвал жителей города не прикасаться к подобным элементам, а также не осуществлять фото- и видео съемку.

Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки по городу. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания на территории штаба Черноморского флота. Продолжается наращивание сил и средств, добавил губернатор.

Также появилось видео с последствиями ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. На кадрах с другого ракурса видны столбы дыма на территории объекта.