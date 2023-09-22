«112»: шесть человек пострадали при ударе ВСУ по штабу Черноморского флота

Фото: leksander Lyskin/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщает, что шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны России не комментировало эту информацию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о возможности новой атаки и призвал местных жителей не посещать центр города.

О том, что украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, Развожаев сообщил ранее. Он уточнил, что один из осколков снаряда был обнаружен возле театра Луначарского. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма на территории объекта.

Незадолго до этого в Севастополе было временно приостановлено движение морского транспорта. Кроме этого, перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Ночью 17 июля был атакован Крымский мост. Нападение было произведено при помощи двух надводных беспилотных аппаратов. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения.