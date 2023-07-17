Гладков подтвердил гибель двух человек на Крымском мосту

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. В видеообращении, размещенном в своем Telegram-канале, глава региона также подтвердил информацию об их дочери, получившей ранения средней тяжести. По его словам, девочка находится под присмотром врачей, эту ситуацию контролирует министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, — сказал он.

Telegram-канал SHOT писал, что погибшая семья, а также их раненая дочь — жители Старого Оскола.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост.

Ранее стало известно, что на место ЧП на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Республике Крым, добавив, что в группу входят следователи-криминалисты.