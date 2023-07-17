Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00. По его словам, к этому же времени появятся данные по работе паромного сообщения. О причинах ЧП дополнительно расскажут правоохранительные органы, отметил глава региона в видеообращении, размещенном в Telegram.