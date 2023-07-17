Жителей и гостей Крыма призвали отказаться от поездок через мост

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Он предложил выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Соответствующий призыв размещен в Telegram-канале руководителя региона.

Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, — написал Аксенов.

В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Он также отметил, что планируется сухопутный маршрут.

Также в Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб. Все желающие могут получить информацию и консультацию по телефону горячей линии: 8 (800) 511-80-18.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Подробностей происшествия он не привел.

По данным Telegram-канал SHOT, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвëртого ночи. Очевидцы сообщают, что в это время были слышны звуки взрывов, пишет SHOT. По информации канала, в результате инцидента есть пострадавшие. Официального подтверждения данной информации не поступало.