Аксенов сообщил об остановке движения на Крымском мосту из-за ЧП

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации, — сообщил руководитель региона.

Он также добавил, что на место происшествия отправился зампред Совета министров республики Игорь Михайличенко. Аксенов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации.

Вечером 16 июля в МЧС сообщили, что в Крыму была приостановлена работа Керченской паромной переправы. Причины остановки не назывались.

Утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и флот отражают атаку беспилотников над морем со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате были нейтрализованы десять БПЛА. Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, позднее ограничения были сняты.