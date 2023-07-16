Десятый по счету беспилотник уничтожен в Севастополе Развожаев: еще один беспилотник подавлен в Севастополе средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: МО Украины

Еще один беспилотник был подавлен в Севастополе средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что продолжается уничтожение БПЛА на воде, ведется контроль воздушной обстановки.

Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде, — сказано в сообщении.

Ранее Развожаев сообщил об атаке дронов на Севастополь: два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два безэкипажных катера. Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, сейчас ограничения сняты. Чиновник назвал атаку дронов массированной и продолжительной. Он уточнял, что военные отработали по всем целям над морем и на подходе к бухтам. В Минобороны уточнили, что никто из людей не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове, расположенном в четырех километрах от Курской АЭС, рухнул беспилотник с бомбой. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом.