Беспилотник с бомбой взорвался возле Курской АЭС Старовойт сообщил о падении беспилотника с бомбой в Курчатове Курской области

Фото: shutterstock.com

В Курчатове Курской области рухнул беспилотник с бомбой, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом. На месте работают аварийные службы. Курчатов находится в четырех километрах от Курской АЭС.

Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом, у него посечены фасад и остекление, — написал Старовойт.

О взрыве в Курчатове ночью сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы предполагали, что в городе сработала система противовоздушной обороны. В некоторых домах, по информации канала, выбило стекла.

До этого сообщалось, что пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой в Суджанском районе Курской области. При столкновении с землей дрон взорвался. Жертв и разрушений нет.