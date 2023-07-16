В Минобороны сообщили подробности об атаках БПЛА на Севастополь Минобороны: ВС России пресекли попытки Киева атаковать Севастополь беспилотными аппаратами

Фото: МО Украины

Российские военные пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя, никто из людей не пострадал, разрушений зафиксировано не было, сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, для этой атаки Киев задействовал семь БПЛА и два безэкипажных катера.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополя, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее об атаке на Севастополь сообщил губернатор Михаил Развожаев. Временно прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, сейчас ограничения сняты. Чиновник назвал атаку дронов массированной и продолжительной. Он уточнял, что военные отработали по всем целям над морем и на подходе к бухтам.

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове, расположенном в четырех километрах от Курской АЭС, рухнул беспилотник с бомбой. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом.