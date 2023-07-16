Развожаев назвал число БПЛА, атаковавших Севастополь этой ночью Развожаев: девять БПЛА были уничтожены в ходе атаки на Севастополь

Фото: МО Украины

Еще один беспилотник был сбит в ходе атаки на Севастополь, его уничтожили в районе мыса Манганари, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Согласно данным главы региона, всего уничтожено девять беспилотников, два из которых надводные. В данный момент в городе спокойно, уточнил он.

Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно, — написал он.

Ранее Развожаев сообщал, что атака дронов была массированной и продолжительной. Чиновник уточнял, что военные отработали по всем целям над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты в городе и акватории не пострадали.

Утром 16 июля губернатор Севастополя сообщил, что силы ПВО и флот отражают атаку беспилотников над морем со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Он также отметил, что службы города находятся в готовности и попросил граждан сохранять спокойствие.

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове рухнул беспилотник с бомбой. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом. Курчатов находится в четырех километрах от Курской АЭС.