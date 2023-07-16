Севастополь подвергся атаке беспилотников Развожаев: силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты атаковали Севастополь со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В настоящее время силы ПВО и флот отражают атаку над морем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы, — написал он.

Развожаев добавил, что службы города находятся в готовности и попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины 11 июля атаковали населенный пункт Новоалексеевка в Херсонской области. По данным канала, пострадали 18 человек. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию. Населенный пункт был атакован с применением беспилотных летальных аппаратов, всего было зафиксировано около десяти дронов.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Бердянска со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт дважды за сутки. Большая часть выпущенных снарядов была нейтрализована системами противовоздушной обороны.