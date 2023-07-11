ВСУ второй раз за сутки обстреляли ракетами Storm Shadow Бердянск Рогов: ВСУ повторно нанесли удар ракетами Storm Shadow по Бердянску

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Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли ракетами Storm Shadow Бердянск, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, большую часть снарядов сбили российские системы противовоздушной обороны.

Боевики ВСУ нанесли ещё один ракетный удар по Бердянску. Большая часть ракет сбита над морем в районе Бердянского торгового морского порта системой ПВО ВС РФ, — написал Рогов.

По его словам, одна из ракет попала по территории городского предприятия. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящий момент уточняется.

5 июля на юге Запорожской области в Бердянске прогремела серия взрывов. Рогов сообщил, что ракета была сбита над морем российской системой ПВО. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром 30 июня несколько взрывов раздались в Бердянске. Сработала российская система ПВО. Тогда Рогов сообщил, что город также обстреляли украинские военные ракетами Storm Shadow.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что участок Сватово — Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива Южному направлению. В этой связи, по его мнению, Вооруженные силы Украины усилили группировку войск в районе этих населенных пунктов.