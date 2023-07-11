Baza: 18 человек пострадали при атаке БПЛА на Херсонскую область

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины 11 июля атаковали населенный пункт Новоалексеевка в Херсонской области. По данным канала, пострадали 18 человек. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Населенный пункт был атакован с применением беспилотных летальных аппаратов, всего было зафиксировано около десяти дронов, которые обстреляли Новоалексеевку ночью, жители были эвакуированы, сообщает Baza.

По данным канала, для ликвидации беспилотников были задействованы системы противовоздушной обороны, им удалось подбить дроны, однако чуть позднее ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого 10 женщин и восемь мужчин получили ранения различной степени тяжести. Проезд через поселок на данный момент закрыт в связи с нестабильной обстановкой, сообщает Baza.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Бердянска со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт дважды за сутки. Большая часть выпущенных снарядов была нейтрализована системами противовоздушной обороны.

Одна из ракет упала на территории городского предприятия, добавил Рогов. Информация о пострадавших или погибших в результате атаки не поступала.