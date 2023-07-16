Восемь беспилотников нейтрализовали в районе Севастополя Развожаев: восемь БПЛА нейтрализовали в районе Севастополя, жертв и разрушений нет

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были нейтрализованы российскими военными в ходе ночной атаки на Севастополь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что атака была массированной и продолжительной.

Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде, — написал чиновник.

Он уточнил, что военные отработали по всем целям над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты в городе и акватории не пострадали.

В настоящее время, по словам Развожаева, в Севастополе все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.

Утром 16 июля губернатор Севастополя сообщил, что силы ПВО и флот отражают атаку беспилотников над морем со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Он также отметил, что службы города находятся в готовности и попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины 11 июля атаковали населенный пункт Новоалексеевка в Херсонской области. По данным канала, пострадали 18 человек. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.