В Крыму приостановили работу Керченской переправы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму была приостановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщается ГУ МЧС по региону. Причины такого решения не называются.

По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, — говорится в сообщении.

Утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и флот отражают атаку беспилотников над морем со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате были нейтрализованы десять БПЛА. Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, позднее ограничения были сняты. В Минобороны уточнили, что никто из людей не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

В начале июня сообщалось о приостановке работы паромов на Керченской переправе из-за сильного ветра.