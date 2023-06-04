На Керченской переправе остановили работу паромов Работу паромов на Керченской переправе временно остановили из-за ветра

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Паром «Мария» в Керченском проливе

Работа паромов на Керченской переправе временно остановлена, сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым в своем Telegram-канале. Мера связана с тем, что над проливом поднялся сильный ветер.

По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер — до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, — говорится в публикации.

6 мая по техническим причинам было остановлено движение по Крымскому мосту. В течение часа его возобновили. Керченская паромная переправа работала в обычном режиме.

В конце мая глава региона Сергей Аксенов сообщил, что из-за проводимых в районе военных учений был закрыт Крымский мост. Движение по мосту будет восстановили в течение нескольких часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин денонсировал договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что акватория стала внутрироссийской. По его словам, информации о возможной денонсации других соглашения с Украиной на данный момент нет.