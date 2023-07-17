На место ЧП в Крыму выехала следственная группа СК по Крыму: на место ЧП на Крымском мосту выехала следственная группа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На место ЧП на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел, сообщается в Telegram-канале СК по Республике Крым. Также в группу входят следователи-криминалисты.

Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту, — сказано в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Подробностей происшествия он не привел.

Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Он предложил выбирать альтернативные маршруты через новые регионы.

Также стало известно, что на Крымском мосту из-за повреждения полотна погибла семейная пара: 36-летняя женщина и мужчина 40 лет. Кроме того, госпитализирована их дочь, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.