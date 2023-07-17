SHOT: на Крымском мосту погибла семейная пара

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На крымском моста из-за повреждения полотна погибла семейная пара: 36-летняя женщина и мужчина 40 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Кроме того, госпитализирована их дочь, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. ТАСС также сообщает о ребенке, получившем травму головы в результате ЧП на переправе.

По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным канала, семья передвигалась на автомобиле с белгородскими номерами. Отмечается, что все они из Старого Оскола. Сообщается, что за жизнь ребëнка борются врачи, медики региона готовят вертолет, чтобы отправить девочку в Краснодар.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Подробностей происшествия он не привел.

Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Он предложил выбирать альтернативные маршруты через новые регионы.