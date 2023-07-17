Минтранс: повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста, сообщается в Telegram-канале Минтранса. При этом конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается.

Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. <...> Обследование состояния моста продолжается, — сказано в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Подробностей происшествия он не привел.

Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Он предложил выбирать альтернативные маршруты через новые регионы.

Также стало известно, что на Крымском мосту из-за повреждения полотна погибла семейная пара: 36-летняя женщина и мужчина 40 лет. Кроме того, госпитализирована их дочь, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.