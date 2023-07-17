Mash рассказал, что произошло ночью на Крымском мосту Mash: около 03:00 в районе Крымского моста раздались два взрыва

Фото: Стрингер/ТАСС

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены.

Канал утверждает, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. В размещенном видеообращении глава региона также подтвердил информацию об их дочери, получившей ранения средней тяжести.

Telegram-канал SHOT писал, что погибшая семья, а также их раненая дочь — жители Старого Оскола.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия он не уточнил. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост.

На место ЧП на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел. В группу также входят следователи-криминалисты.