Движение морского транспорта приостановили в Севастополе

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

В Севастополе временно приостановлено движение морского транспорта, сообщает в Telegram пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Уточняется, что проезд был ограничен из Артиллерийской бухты к Северной и Радиогорке, а также от Графской пристани к Северной и Троицкой. Причины ввода ограничений не называются.

Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого было также приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Причины ввода ограничений также не назывались. Автолюбителей призвали сохранять спокойствие.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по левой части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта. По его словам, на ее восстановление потребовалось 59 дней. Хуснуллин отметил, что строители сдали объект на день раньше запланированного срока. Он добавил, что еще предстоит восстановить второе пролетное строение, реконструкцию планируется завершить к 1 ноября.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения.