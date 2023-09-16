ВСУ выпустили ракету по городу в Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

Фото: МО Украины

ТАСС со ссылкой на оперативные службы Запорожской области сообщил об обстреле города Токмака. По информации агентства, Вооруженные силы Украины выпустили по окраине населенного пункта ракету. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

В 11:15 мск боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраине города Токмак. Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщила, что за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 35 раз. В результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести получил житель Петровского района столицы. Кроме того, были повреждены четыре жилых дома Горловки. Всего по ДНР было выпущено 105 боеприпасов.

Также сообщалось об ударе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке в Херсонской области. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Повреждены четыре многоквартирных дома, в них разбиты окна, посечены внешние стены, подъезды и балконы.