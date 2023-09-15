Один человек погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке Мэр Леонтьев: один человек погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке

Фото: МО Украины

Один человек погиб, 12 получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили в администрации Новокаховского городского округа. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По уточненной информации, в Новой Каховке в результате бесчеловечного удара по жилому кварталу один человек погиб, 12 ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения получили четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко: во многих квартирах разбиты окна, посечены внешние стены, повреждены подъезды и балконы, дворы завалены обломками. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, ведутся ремонтные работы в домах.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Mash на Донбассе», видны последствия атаки.

ВСУ ударили по жилому кварталу города утром 15 сентября. Ранее публиковались кадры последствий атаки.

По словам главы городского округа Владимира Леонтьева, первый удар по городу ВСУ нанесли ракетой, сейчас город обстреливают из минометов и артиллерии, уточнил мэр.

13 сентября сообщалось, что за ночь ВСУ выпустили 30 снарядов по населенным пунктам региона. Тогда в результате обстрела повреждения получил газопровод.