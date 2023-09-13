Удар по Севастополю, более 20 пострадавших: как ВСУ атакуют РФ 13 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России сообщило, что украинские войска десятью ракетами пытались атаковать Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, пострадали 24 человека. Также украинские военные за сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В Тверской области был сбит дрон на территории Конаковского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ попытались атаковать город. По его словам, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Министерство обороны России уточнило, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. По данным оборонного ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет ВСУ получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Возгоранию на судостроительном заводе в районе Килен балки был присвоен четвертый класс опасности. По предварительной информации, пожар возник из-за ракетной атаки. Развожаев сообщил, что в результате удара ВСУ по Севастополю пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что в результате ударов ВСУ по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе погибли два человека. По информации канала, оба умерших были работниками предприятия. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

На месте работают все оперативные службы Севастополя. На место происшествия выезжал глава города. Власти заверяют, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. После ночной атаки ВСУ морской пассажирский транспорт в Севастополе работает в штатном режиме. В бухте осуществляется движение катеров и паромов, которые связывают центральную и северную часть Севастополя.

Где сбили украинский дрон

В правительстве Тверской области заявили об уничтожении беспилотника на территории Конаковского округа утром 13 сентября. Дрон был сбит силами ПВО. На месте работают экстренные службы.

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник пытался атаковать Редкинский химический завод. Обломки сбитого дрона упали на территории предприятия. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что за сутки ВСУ 98 раз обстреляли территорию республики. В результате погиб мирный житель в Киевском районе Донецка. Кроме того, были повреждены восемь жилых домов в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Американский военкор Патрик Ланкастер считает, что украинская армия намеренно атакует гражданские объекты в Донецке. По его словам, мирные жители погибают ежедневно.

В ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщили, что за ночь ВСУ выпустили 30 снарядов по населенным пунктам региона. В Telegram-канале городской администрации рассказали, что в результате обстрела Новой Каховки 13 сентября повреждения получил газопровод. Аварийная бригада работает над устранением аварии.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово Валуйского городского округа. По его словам, пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах — выбиты окна. На месте работает комиссия по оценке ущерба. По данным Telegram-канала Mash, под обстрел попали детский сад и дом престарелых

Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили три и восемь артиллерийских снарядов по селам Журавлевка и Устинка соответственно. По его словам, украинские войска атаковали село Красный Хутор с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново. В Вериговке зафиксировано пять прилетов, в Долгом — один, в Карабаново — десять. Также в селе Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Губернатор рассказал, что в Волоконовском районе из гранатомета и ствольной артиллерии обстреляли хутор Старый. Всего установлено 20 гранатометных выстрелов и три артиллерийских снаряда, обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал, однако повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Также под минометный обстрел попала окраина села Дроновка — зафиксировано восемь прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

«В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов, по территории рядом с хутором Высокий — 12, по окраине села Теребрено — 10. Никто не пострадал. В селе Теребрено в одном частном домовладении выбито окно», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли из миномета и гранатомета село Новая Таволжанка — установлено семь минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа — восемь минометных снарядов и пять гранатометных выстрелов, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — семь гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Гладков добавил, что в Яковлевском городском округе сбиты два БПЛА самолетного типа. По его словам, один упал в поле в районе села Вислое, второй — на территории одного из садовых обществ. Оба ликвидированы на месте накладными зарядами. Обошлось без последствий.

Фото: t.me/vvgladkov

Где задержали поджигателя сотовой вышки

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Санкт-Петербурге сотрудники силовых служб задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки. По информации канала, задержанным оказался 41-летний местный безработный. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

По данным SHOT, 11 сентября диверсант мог поджечь вышку сотовой связи на улице Брянцева. Старший инженер вышки определил по следам, что вышку кто-то поджег. Он вызвал сотрудников экстренных служб. Подозреваемого задержали вечером 12 сентября. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о диверсии.

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