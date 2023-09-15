Появились кадры последствий обстрела ВСУ жилого квартала в Новой Каховке

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал кадры последствий обстрела ВСУ жилого квартала в Новой Каховке. На видео видны разрушенный жилой дом и внутренний двор.

13 сентября в ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщили, что за ночь ВСУ выпустили 30 снарядов по населенным пунктам региона. В Telegram-канале городской администрации рассказали, что в результате обстрела Новой Каховки 13 сентября повреждения получил газопровод.

Утром 15 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли регион около 80 раз за сутки. Обстрелам ВСУ подверглись населенные пункты в Белгородском и Краснояружском районах и Шебекинском городском округе.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, в результате были ранены двое мирных жителей, повреждены шесть домов и два гражданских объекта. По данным представительства республики в СЦКК, всего за минувшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам ДНР 224 снаряда.